Весна задерживается: антициклон удерживает морозы

— Сегодня, 14:41
Изображение для новости: Весна задерживается: антициклон удерживает морозы

alau.kz

Несмотря на то, что календарная весна уже на пороге, зима в Казахстане не спешит сдавать позиции. Обширный антициклон продолжает оказывать влияние на большую часть территории страны, удерживая морозную погоду без существенных осадков.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в большинстве регионов сохранится холодный фон температуры и преимущественно сухая погода.

Однако уже со 2 марта ситуация начнёт меняться. С запада республики ожидается смещение циклона, который принесёт снег, местами метель, а в южных регионах — осадки в виде дождя и снега. Прогнозируется усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха.

Специалисты отмечают, что погодные условия будут неустойчивыми, поэтому жителям рекомендуют следить за обновлениями прогноза и учитывать возможные изменения при планировании поездок.



Теги:


