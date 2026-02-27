Несмотря на то, что календарная весна уже на пороге, зима в Казахстане не спешит сдавать позиции. Обширный антициклон продолжает оказывать влияние на большую часть территории страны, удерживая морозную погоду без существенных осадков.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в большинстве регионов сохранится холодный фон температуры и преимущественно сухая погода.
Однако уже со 2 марта ситуация начнёт меняться. С запада республики ожидается смещение циклона, который принесёт снег, местами метель, а в южных регионах — осадки в виде дождя и снега. Прогнозируется усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха.
Специалисты отмечают, что погодные условия будут неустойчивыми, поэтому жителям рекомендуют следить за обновлениями прогноза и учитывать возможные изменения при планировании поездок.
