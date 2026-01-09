В Костанайской области в ближайшие сутки осадков не ожидается. На западе, севере и юге региона прогнозируется туман. Ветер юго-восточный, 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов мороза, на юге области — около 7 градусов ниже нуля. Днём столбики термометров покажут 7–12 градусов мороза, на юге региона — до 4 градусов мороза.
В Костанай ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер юго-восточный, 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха в городе ночью опустится до 10–12 градусов мороза, днём составит 7–9 градусов ниже нуля.
Водителям и пешеходам рекомендуется быть внимательными на дорогах из-за ухудшения видимости в тумане.
Выпуск ТВ-новостей - 08.01.26
Убрать или заплатить: как в Костанае заставляют чистить снег
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.