Костанайские синоптики рассказали о погоде на сутки

— Сегодня, 17:20
В Костанайской области в ближайшие сутки осадков не ожидается. На западе, севере и юге региона прогнозируется туман. Ветер юго-восточный, 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов мороза, на юге области — около 7 градусов ниже нуля. Днём столбики термометров покажут 7–12 градусов мороза, на юге региона — до 4 градусов мороза.

В Костанай ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер юго-восточный, 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха в городе ночью опустится до 10–12 градусов мороза, днём составит 7–9 градусов ниже нуля.

Водителям и пешеходам рекомендуется быть внимательными на дорогах из-за ухудшения видимости в тумане.



