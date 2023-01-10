Костанайские спасатели доставили в пункты обогрева 14 человек, в том числе детей

9 января на пульт связи ПЧ-15 с. Аулиеколь Аулиекольского района поступило сообщение о том, что за поселком Сулуколь в снежном заносе оказался легковой автомобиль с пассажирами.

К месту вызова направили технику высокой проходимости Камаз-вахтовка и 3 человека личного состава. В 19:17 автомашину обнаружили на участке а/д областного значения «Аулиеколь-Жолдама» в 40 км от п. Сулуколь.

Пленниками непогоды оказались 5 человек на легковом автомобиле. В результате ухудшения погодных условий, резкого понижения температуры, «Жигули» на котором они ехали, вышел из строя. Спасатели эвакуировали пассажиров в п. Аулиеколь и разместили их в пункте обогрева, расположенном в местной школе-интернате, где их обеспечили горячим питанием.

В этот же день другую спасательную операцию организовали сотрудники отдела по ЧС Камыстинского района. На а/д республиканского значения «Костанай-Карабутак», 36 км от п. Камысты, сломался автомобиль марки «Мерседес». Спасатели помогли починить иномарку и в 23:00 доставили в пункт обогрева п. Ливановка 7 человек, из них 5 детей.

Не прошло и часа, как спасатели приняли очередной вызов. На автодороге Республиканского значения А-22 «Костанай-Карабутак», в 3 км от с. Ливановка на территории Камыстинского района, в снежном плену оказалась грузовая автомашина. В 00-42 из неисправной машины спасены и доставлены в пункт обогрева п. Ливановка 2 человека.

Аварийно-спасательные работы прошили успешно. Все спасенные в медицинской помощи не нуждались.

ДЧС Костанайской области предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях, связанных с резким понижением температуры, и призывает население отказаться от дальних поездок за пределы населенных пунктов!

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