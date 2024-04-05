Костанайские спасатели исследуют глубину перелива для прохождения техники

Фото ДЧС области
В регионе продолжаются противопаводковые работы, сообщает пресс-служба ДЧС.
В селе Аралбай, Костанайской области обследовали дорожное полотно, а так же глубину перелива.
Мероприятия проводись с целью обеспечения передвижения техники.
В процессе участвовали Начальник РГУ «СП и АСР» ДЧС Костанайской области Андрей Ракович, сотрудники ОСО и Мобильная группировка №2.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв ДП Костанайской области Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная РТН