Ночью с 8 на 9 июня в Костанае произошло возгорание кровли одноэтажного здания, расположенного на проспекте Аль-Фараби.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям, в том числе Центр медицины катастроф и оперативно-спасательный отряд.
Слаженными действиями огнеборцев удалось быстро локализовать и ликвидировать пожар. Для тушения очага возгорания спасателям пришлось демонтировать металлическое покрытие кровли используя специальный инструмент.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, назначено исследование пожарно-технической лабораторией.
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