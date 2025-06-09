Ночью с 8 на 9 июня в Костанае произошло возгорание кровли одноэтажного здания, расположенного на проспекте Аль-Фараби.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям, в том числе Центр медицины катастроф и оперативно-спасательный отряд.

Слаженными действиями огнеборцев удалось быстро локализовать и ликвидировать пожар. Для тушения очага возгорания спасателям пришлось демонтировать металлическое покрытие кровли используя специальный инструмент.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, назначено исследование пожарно-технической лабораторией.

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