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Костанайские спасатели ликвидировали ночной пожар на Аль-Фараби

— Сегодня, 09:23
Изображение для новости: Костанайские спасатели ликвидировали ночной пожар на Аль-Фараби

Ночью с 8 на 9 июня в Костанае произошло возгорание кровли одноэтажного здания, расположенного на проспекте Аль-Фараби.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям, в том числе Центр медицины катастроф и оперативно-спасательный отряд.

Слаженными действиями огнеборцев удалось быстро локализовать и ликвидировать пожар. Для тушения очага возгорания спасателям пришлось  демонтировать металлическое покрытие кровли используя специальный инструмент.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, назначено исследование пожарно-технической лабораторией.



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