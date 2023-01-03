Костанайские спасатели освободили из снежного плена три автомобиля и спасли девять человек

Зимняя непогода осложнила ситуацию на дорогах Костанайской области. За прошедшие дежурные сутки спасательные подразделения ДЧС участвовали в проведении 3 спасательных операций.

2 января в 23.40 в Аулиекольском районе, в 15 км от с. Черниговка, на автодороге районного значения, силами ДЧС из снежного заноса отбуксирован на очищенный участок дороги легковой автомобиль, в котором находились 4 человека. Спасатели сопроводили спасенных граждан в с. Лаврентьевка, в медицинской помощи они не нуждались. Задействованы силы и средства ДЧС в составе 2 чел. л/с и 1 ед. техники.

3 января в 06.17 в городе Аркалык, на 24 км. республиканской автодороги А-16 «Жезказган-Петропавловска» возле п. Ковыльный, силами оперативно-спасательного отряда ДЧС в составе 3 чел. на технике высокой проходимости СКБ-600 из легкового автомобиля, застрявшего в снежном заносе, спасены 3 человека из них один ребенок. Доставлены в г. Аркалык, состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются.

3 января в 8.12 в Житикаринском районе, в 1 км от с. Тохтарова, на автодороге районного значения сотрудники ДЧС из снежного заноса отбуксировалина очищенный участок дороги легковой автомобиль, в котором находились 2 человека. В сопровождении спасателей легковушка прибыла в г. Житикара.

Задействованы силы и средства оперативно-спасательного отряда ДЧС 2 чел. л/с и 1 единица техники высокой проходимости «Ямал».

ДЧС Костанайской области рекомендует при зимних неблагоприятных условиях по возможности оставаться дома и ответственно относиться к оповещениям о штормовых предупреждениях. Соблюдая эти простые правила, Вы обезопасите себя и окружающих людей от неблагоприятных последствий.

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