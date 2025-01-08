Сотрудники оперативно-спасательного отряда помогли ребенку, который застрял пальцем в кухонном дуршлаге. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Мальчик 2024 года рождения, проявив любопытство, засунул палец в отверстие на ручке пластмассового дуршлага и не смог его вытащить.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью средств малой механизации — бокорезов они аккуратно разрезали ручку дуршлага, освободив палец ребенка.

Малыш не пострадал.

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