Случай произошел в городе Рудный. Местная жительница 1987 года рождения обратилась на линию экстренной службы 112 с просьбой о помощи: из-за сильного отека у нее распух палец. Снять оковы самостоятельно у женщины не получилось.

Действуя с максимальной осторожностью и профессионализмом, сотрудники МЧС использовали смекалку и подручные средства. С помощью нитки и жидкого мыла спасатели аккуратно сняли украшение, не причинив дискомфорта женщине.

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