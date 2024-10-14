Сегодня на автотрассе республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» вблизи села Крыловка Сарыкольского района Костанайской области произошло возгорание кабины грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.
Огонь удалось быстро локализовать и ликвидировать, не допустив его распространения на остальную часть автомобиля.
В результате происшествия никто не пострадал. Водитель грузового автомобиля успел покинуть кабину до прибытия пожарных. Причина происшествия устанавливается.