Сегодня на автотрассе республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» вблизи села Крыловка Сарыкольского района Костанайской области произошло возгорание кабины грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

Огонь удалось быстро локализовать и ликвидировать, не допустив его распространения на остальную часть автомобиля.

В результате происшествия никто не пострадал. Водитель грузового автомобиля успел покинуть кабину до прибытия пожарных. Причина происшествия устанавливается.

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