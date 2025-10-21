Минувшей ночью на улице Складская произошёл пожар — загорелось отдельно стоящее складское помещение, расположенное на территории одной из городских столовых. По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям, к моменту прибытия первых подразделений всё здание уже было полностью охвачено пламенем.

Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, возгорание удалось быстро локализовать и предотвратить его распространение на соседние постройки. Работа велась в условиях сильного задымления и высокой температуры.

В ликвидации пожара участвовали пожарные расчёты, сотрудники Центра медицины катастроф и оперативно-спасательного отряда.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Это уже не первый случай возгорания в Костанае за последние дни.

Несколькими днями ранее пожарные тушили контейнеры у Костанайского ЦУМа, где пламя удалось ликвидировать оперативно.

Ещё один инцидент произошёл в дачном обществе «Автомобилист» — там полностью сгорел жилой дом на одном из участков.

Сотрудники ДЧС напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в условиях пониженных температур, когда используется дополнительное отопительное оборудование.

