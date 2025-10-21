Минувшей ночью на улице Складская произошёл пожар — загорелось отдельно стоящее складское помещение, расположенное на территории одной из городских столовых. По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям, к моменту прибытия первых подразделений всё здание уже было полностью охвачено пламенем.
Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, возгорание удалось быстро локализовать и предотвратить его распространение на соседние постройки. Работа велась в условиях сильного задымления и высокой температуры.
В ликвидации пожара участвовали пожарные расчёты, сотрудники Центра медицины катастроф и оперативно-спасательного отряда.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Это уже не первый случай возгорания в Костанае за последние дни.
Несколькими днями ранее пожарные тушили контейнеры у Костанайского ЦУМа, где пламя удалось ликвидировать оперативно.
Ещё один инцидент произошёл в дачном обществе «Автомобилист» — там полностью сгорел жилой дом на одном из участков.
Сотрудники ДЧС напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в условиях пониженных температур, когда используется дополнительное отопительное оборудование.
Жаңалықтар - 20.10.25
Выпуск ТВ-новостей - 20.10.25
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.