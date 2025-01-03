В селе Боровское Мендыкаринского района произошел пожар в одном из частных домов. Возгорание началось в кухонном помещении, где огонь охватил потолочное перекрытие, частично стену и деревянный пол.

Благодаря оперативной работе пожарных, огонь был быстро локализован и ликвидирован.

Во время тушения из дома вынесены три газовых баллона объемом по 27 литров, что предотвратило возможный взрыв и более серьезные последствия. Обошлось без пострадавших.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности.

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