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Костанайские спасатели предупреждают о наступлении сильных морозов

Фото alau.kz

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Сообщение с предупреждением распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

«Уважаемые жители Костанайской области! По данным Филиала РГП «Казгидромет» во второй декаде января 2021 года ожидается понижение температуры воздуха в ночное время до -36 градусов. Департамент по чрезвычайным ситуациям убедительно рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками, не выезжать за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах области», — сообщили в ДЧС.

Чтобы не допустить переохлаждения и обморожения на сильном морозе, рекомендуется следовать простым правилам:

  • носить свободную, многослойную одежду;
  • уделять особое внимание теплой обуви.
  • не выходить на мороз без перчаток, варежек, шапки и шарфа;
  • избегать контакта оголенных участков кожи с металлом;
  • отказаться от металлических (в т.ч. золотых, серебряных) украшений -колец, серег и т.д.;
  • по возможности пользоваться помощью друга — следить за лицом, особенно за ушами, носом и щеками, за любыми заметными изменениями в цвете кожных покровов друг у друга;
  • не позволять обмороженному месту снова замерзнуть — это вызовет куда более значительные повреждения кожи;
  • при ощущении переохлаждения или замерзания конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место (магазин, кафе, подъезд), чтобы согреться и осмотреть потенциально уязвимые для обморожения места;

Вероятность обморожения на ветру значительно выше.

Если Вы попали в чрезвычайное положение, звоните в службу спасения на телефон «112» доступный во всех регионах страны.

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