Костанайские спортсмены стали лучшими в чемпионате республики по грэпплингу

В Костанае впервые прошел чемпионат республики по грэпплингу. Соревнование собрало 350 как опытных, так и начинающих спортсменов страны. Наша область добилась лучшего результата в командном зачете. Теперь несколько костанайских спортсменов будут представлять регион на чемпионате Азии, а уже затем, если повезёт, и на мировом первенстве, передает alau.kz

В эти выходные в спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» было не привычно многолюдно и шумно. Впервые за долгое время, здесь прошли масштабные соревнования — чемпионат по грэпплингу среди мужчин и женщин. И масштабные в данном случае не просто слово, ведь на спортивной арене встретились соперники со всей страны.

«На этот турнир заявились 17 регионов Казахстана, общее количество участников составило 350 человек. Среди них мастера спорта международного класса, чемпионы мира чемпионы Азии, члены сборной. Настоящий турнир является отборочным», — рассказал .

Для нашего города это стало большим событием, а причина проста — Костанай в первый раз провел республиканский чемпионат по грэпплингу. Лучшие спортсмены поедут на Чемпионат Азии, а уже затем в 2021 году на чемпионат мира, который пройдет в Сербии. Одна из костанайских участниц, которая отвоевала эту возможность — Алла Фиронова. Женщина хоть и не так давно пришла в этот вид спорта — всего полгода назад, но уже уверенно держится в схватке.

«Соперники молодцы, девочки очень боевые, с характером, очень сильные, волевые. Мне понравились эти девочки. Очень сильно нравится, что это как шахматы, здесь нужно учиться, постоянно, что-то новое узнаешь, то есть настолько все новое касаемо остальных видов спорта», — поделилась спортсменка Алла Фиронова.

Дебютом эти соревнования стали для многих спортсменов. Тем не менее их навыки высоко оценил чемпион мира по джиу-джитсу из Бразилии Серджио Де Соуза. Он кстати, некоторое время тренировал столичных спортсменов.

«Я знаком со многими спортсменами из Казахстана и 3 месяца в Нур-Султане был, в Алмате пока не был, но знаю там тоже хорошие спортсмены по грэпплингу, по джиу-джитсу и сейчас могу сказать Казахстан хороший, сильный. Есть много достойных спортсменов», — сказал профессиональный боец ММА Серджио Де Соуза.

По итогам двухдневных тяжелых соревнований Костанайская область заняла первое место в командном зачете. А 6 наших спортсменов взошли на победный пьедестал, и для них борьба только начинается, ведь впереди чемпионат Азии. Он пройдет в Алматы.

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