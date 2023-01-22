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Костанайские студенты рады. Как теперь им будут оплачивать поездку домой?

Расходы за проезд учащимся колледжей компенсировались и раньше. Обязательным условием была очная форма обучения по государственному образовательному заказу.

В период летних и зимних каникул им выделялись деньги в размере двух МРП на проезд домой. Однако, при этом студенты-бюджетники должны были предоставить документы, подтверждающие проезд на междугороднем транспорте, то есть билеты на поезд или автобус.

«В конце 22 года в приказ министра были внесены изменения, касающиеся выплаты компенсации, то есть в настоящее время компенсация за преозд выплачивается всем студентам по государственному образовательному заказу в период летних и зимних каникул, в размере 2 МРП иногородним студентам без подтверждения документов», — сообщил заместитель руководителя управления образования Костанайкой области Талгат Саламатов.

Артем Астафьев учится уже на четвертом курсе в одном из костанайских колледжей. Парень родом из села и на каникулы всегда уезжает домой и очень рад тому, что теперь он не будет тратить на это деньги. Раньше не всегда получалось предоставить билет, если добирался на попутке или такси — чеков попросту не было.

«Выплата проездных считается большой радостью. Так как я живу в отдаленной местности,находящейся за 100 километров от города и эти деньги помогут мне приехать-уехать домой, повидать родителей», — радуется студент ККАТ Артём Астафьев.

Никаких специацильных справок о прописке или иных документов, студентам предоставлять не требуется. Выплаты будут производиться автоматически.

«Для этого берутся данные из образовательнйо базы данных, где имеются сведения о прописке студентов, в том числе имеющих временную прописку в общежитии. Они также считаются иногородними студентами», — объяснил Талгат Саламатов.

Общая сумма компенсации за проезд домой в период зимних и летних каникул составит 4 месячных расчетных показателя — это 13 800 тенге.

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