Костанайские торты стали менее сладкими. Как выживают кондитеры?

Костанайские кондитеры стараются сдерживать цены на свою продукцию, но сделать это становится все трудней. Как отмечают предприниматели, почти каждый день они проводят квест по поиску сахара для работы, от новой купленной партии зависит и их ценник.

Чтобы хоть как-то его уменьшить, они решаются на изменение рецептуры тортов и пирожных, и сокращают в них содержание сахара.

Кондитерский цех, которым руководит Анжела Калаева, в течение нескольких месяцев находится в постоянном поиске сахара для своей работы. Раньше его они покупали у проверенных поставщиков. Цена за килограмм тоже была приемлемой — примерно 400 тенге, сейчас налаженные связи нарушились.

«Сейчас мы вынуждены закупать у спекулянтов, на Складской. На базаре. Ежедневный квест, как только где найдем дешевле, берем, стоимость доходит до 900 тенге», — говорит руководитель кулинарного цеха Анжела Калаева.

Такая цена на сахар, однозначно, отмечает Анжела Калаева, отражается на стоимости их продукции. Чтобы сделать ее дешевле, здесь решились на изменение части рецептуры тортов и пирожных. То есть уменьшили в них содержание сахара.

«Для нас это очень сложная ситуация, мы на гране, когда можем разориться. Что будет дальше мы не знаем», — говорит Анжела Калаева.

Торты на костанайских прилавках и, правда, стали дороже. Причем, их стоимость подскочила на некоторые виды почти в половину. Анжела Калаева подчеркивает, что кондитеры понимают, что если торты вновь вырастут в цене, то люди откажутся их покупать, поэтому надеются, что когда РФ разрешит экспорт сахара, ситуация стабилизируется. Ведь покупательская способность напрямую зависит от того, насколько пирожные и торты доступны людям. Напомним, что Россия ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа 2022 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.