Президент отметил, что талантливые учителя формируют лучшие качества всей нации. Важно воспитать в молодых людях качества, которыми должен быть наделен Ответственный гражданин – Адал азамат. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

– Ученикам нужно прививать знания, патриотизм и трудолюбие. Конечно, это непростая задача. В последнее время все больше подростков подпадают под негативное влияние интернета. Сейчас принимаются конкретные меры, направленные на защиту детей от различных угроз. По моему поручению разработана «Единая программа воспитания», в которой учтены предложения и идеи, высказанные на Национальном курултае. В школах открыты центры педагогической поддержки родителей, – подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в воспитательной работе вместе с педагогами должны участвовать и родители. Он поблагодарил за подлинную заботу о своей стране учителей, которые во время пандемии и паводков добросовестно выполняли свои обязанности, не прерывая учебный процесс.

– Нет звания выше педагога. Даже самые великие личности остались в истории как ученики своих наставников. Одним словом, у истоков всех достижений стоят учителя. Судьба нации – в их руках. Мы должны чтить педагогов, которые играют важную роль в нашем обществе. Потому что, вы, обучая детей, закладываете фундамент будущего нашего государства и вносите большой вклад в развитие Казахстана. Ваши неустанные усилия заслуживают особого уважения и высокой оценки, – сказал Президент.

Он подчеркнул, что в Казахстане очень много учителей, достойных самых высоких почестей, и заслуги каждого из них будут учтены.

– Особое внимание будет уделено учительским династиям. Сегодня прочитал статью о семье Аслаевых, которые трудятся на ниве образования 350 лет. Эта семья проживает в области Абай. Я думаю, такие династии у нас есть в Казахстане, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Также выступили учитель специализированной школы-гимназии-интерната имени Ибрая Алтынсарина в Костанае Агыбай Нугыманов.

В завершение встречи Глава государства вручил нагрудный знак педагогам, удостоенным почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» за выдающиеся достижения в образовании и весомый вклад в развитие страны.

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