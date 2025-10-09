Водители Костаная пожаловались на то, что светофоры и дорожные знаки часто оказываются скрыты за ветвями деревьев и кустарниками. По их словам, особенно остро проблема ощущается на маршрутах общественного транспорта, где плохая видимость создаёт риск для безопасности движения.

Из года в год костанайские водители, в том числе и маршрутных автобусов, сталкиваются с проблемами на дорогах из-за деревьев. Они отмечают, что зеленые насаждения могут закрывать светофоры или дорожные знаки. Например, Жандос Жаркимбаев водит автобус №13. Мужчина говорит, что такая проблема возникает каждый сезон.

«Как бы да, знаки, некоторые знаки приоритета, запрещающие знаки особенно в том числе, которые непосредственно перед светофорами, перед перекрестком находятся, к сожалению, не всегда видно. — Можете примеры привести? — К примеру, вот сельхоз, далеко не надо ходить, Жаулаубаевская мечеть. Абая — Быковского перекресток, прям перед ним стоит знак и как бы он закрыт полностью», — говорит водитель автобуса №13 Жандос Жаркимбаев.

Кстати, этот вопрос также поднимался на еженедельном аппаратном совещании в акимате города. Руководитель одной из транспортных компании Костаная признался, что их водителям из-за этого иногда приходится нарушать правила дорожного движения и выезжать на встречную полосу, так как, к примеру, двухэтажные автобусы могут повредить дерево. Кстати, водители также отметили, что после снегопада 29 сентября, обзор знаков и светоров стал еще хуже. Тем временем в отделе ЖКХ, рассказали, что о проблеме знают и работают над этим все лето.

«Где-то вот фотоаппараты, ну для этого у нас есть ГАИ. ГАИ нам официальные предписания дают по данным участкам. Мы по предписаниям ГАИ отрабатываем. Если мы не будем отрабатывать, ГАИ нам штраф выписывают, так что мы обязаны. Мы сразу реагируем на такие моменты. — Вот за это лето сколько было таких? — О, ну предписаний, больше 100 предписаний от ГАИ было. — Вот именно по этому поводу? — Даже не 100, можно сказать 200 предписаний», — говорит главный специалист отдела ЖКХ Костаная Каиржан Бажиров.

Каиржан Бажиров пояснил, что в таких предписаний четко и конкретно написано, где зеленое насаждение закрывает обзор того или иного регулятора дорожного движения. Исполнить его, добавил специалист отдела ЖКХ, они обязаны в течении недели. Поэтому, проблем с их устранением нет, чем кстати, и продолжат заниматься. Напомним, что по этому поводу также можно обращаться в службу Айкомек по номеру 109.

