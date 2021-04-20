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Костанайские водохранилища всё еще ждут новой воды

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На сегодня, как отмечают специалисты, в Каратомаркское и Верхне-Тобольское водохранилища поступило 198 млн кубов, но они готовы принять еще 500 млн. При этом в «Костанайводхозе» подчеркивают, что паводок еще не закончился, и они ждут, что вода придет из Российской Федерации, передает alau.kz

В Костанайской области числится 6 водохранилищ: Желкуарское, Верхне-Тобольское, Кызыл-Жарское, Каратомарское, Сергеевское и Амангельдинское. Однако лишь два из них: Верхне-Тобольское и Каратомарское — являются накопительными, остальные работают в режиме транзитного пропуска паводковых вод. Планировалось, что в них во время половодья придет 264 миллионов кубических метров.3. Поступило уже 198 миллионов кубических метров.

«Первое поступление наблюдалось 8 апреля. Вот, на данный момент у заполнены водохранилища на 64 процента. 91 млн кубов в Верхнем Тоболе — 570, он заполнен на 70 процентов, Каратомарское 331 млн на 56 процентов заполнено», — сообщила начальник отдела РГП КФ «Казводхоз» Гульнара Избасарова.

При этом сброс с водохранилищ не увеличивался, отмечает Гульнара Избасарова. Он был обозначен еще в начале года. Это — 1,1 м3/сек с Верхне-Тобольского и с Каратомарского водохранилища — 3 м3/сек. Увеличивать эти цифры станут только в мае, когда начнется вегетативный период.

«Российская сторона, прогнозируемые объемы на территории Костанайской области обозначила 85 млн кубов. Но, в виду того, что паводок только продолжается определить объем поступления паводковых вод на данный момент с Российской стороны не представляется возможным. В прошлом году у нас поступления были 97 млн за паводок по двум водохранилищам, а сейчас 198 . Надеемся, что еще примем», — отметила Избасарова.

Если придет больше, поместить есть куда. Сейчас свободными в хранилищах остаются еще полмиллиона кубов. Как подчеркивают специалисты, планируется собрать всю пришедшую воду. Ведь последние годы в регионе были маловодные и водохранилища серьезно обмелели.

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