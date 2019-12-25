Костанайские воины-интернационалисты самостоятельно отметили 40-ую годовщину ввода войск в Афганистан

40 лет назад советские войска, выполняя приказ руководства страны, вошли в Афганистан. Молодые 18-летние новобранцы и их командиры мало что знали о стране, с которой не воевали. Их встретил не только дружественный афганский народ, но и моджахеды, война с которыми затянулась на десять лет. Сегодня в парке Победы у мемориала воинам-интернационалистам прошел траурный митинг. Бывшие солдаты и боевые медсестры вспоминали своих однополчан. Пришли поддержать их только лишь кадеты, чиновники на этом мероприятии замечены не были, — сообщает alau.kz

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Утром в парке Победы начали собираться строгие мужчины. О том, что они бывшие военнослужащие, говорил форменная одежда, проглядывающая под «гражданкой». Сопровождали их женщины, в руках, которых были желтые розы. Все они воины-интернационалисты, которые ежегодно 25 декабря приезжают к мемориалу памяти погибших однополчан. Вспоминал события 40-летней давности Муратбек Жубанышев.

«В этот день наши войска входили в Афганистан по приглашению народа и правительства, для помощи дружественному на тот момент народу.За 10 лет войны через Афганистан прошло более 2000 наших костанайских земляков, 44 человека погибли, двое пропали без вести. А в общей сложности с Казахстана призвали и прошли на службу более 22 тысяч», — рассказал председатель Союза ветеранов Афганистана Костанайской области Муратбек Жубанышев.

Многие годы афганцы оставались в тени, об их участии в боевых действиях говорили редко. Однако, в этом году в Минтруда и соцзащиты предложили присвоить им статус ветеранов боевых действий. Пока законопроект не принят и находится на рассмотрении в Мажилисе.

«Я думаю, они в нем рассмотрят все наши наболевшие вопросы за эти годы, то что мы недополучили, что нам должно было полагаться. Думаю, что все это решится», — добавил Муратбек Жубанышев.

О своем прибытии в «страну тысячи сияющих солнц» вспоминал Амангельды Жумабаев. На митинг он пришел в национальной афганской одежде, которую приобрел в поездке в Узбекистан, где когда-то 19-летним парнишкой проходил подготовку.

«21 декабря в 80-ом году я уже был в Афганистане. Обслуживал вертолетную эскадрилью. В первую же ночь как раз попали на тревогу. Все кричат «Ложитесь!». Упали, а там пыль такая», — вспоминает воин-интернационалист Амангельды Жумабаев.

Не только климат был в диковинку, но и окружающая обстановка. Бывшие солдаты проводят сравнение с 14 веком. О том, что они не знали куда их направляют, говорил боевой офицер Анатолий Харченко.

«Даже генерал, командир дивизии не мог нам офицерам объяснить, что там происходит в Афганистане. Мы ехали в неизвестность», — говорит воин-интернационалист Анатолий Харченко.

Только после первых потерь, стало понятно, что это война…

«Прошло несколько месяцев, как я вышел с Афганистана. А меня туда тянуло. Я задумывался почему? И я приходил к мысли, а потому что там были очень хорошие люди, люди с кем я служил», — продолжил Анатолий Харченко.

Наравне с мужчинами службу несли 16 костанайских женщин. В памяти медсестры Людмилы Гервик страшная картина.

«Пришли ребята с вертолетного полка, говорят, мы хотим посмотреть своих товарищей. Остались обугленные маленькие тельца, которые можно было узнать только по волосам под шлемофоном», — рассказала воин-интернационалист Людмила Гервик.

К слову, сегодня в Костанайской области проживает чуть больше 900 участников боевых действий.