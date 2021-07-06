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Костанайские волонтёры нашли пропавшего мальчика

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 12-летний Гумар Тоболов.

В полиции сообщили, что ребёнка нашли волонтеры поисково-спасательного отряда «Дос».

«Ребёнка обнаружили примерно в одном километре от дома в логу. Рядом был велосипед»,-сообщили в пресс-службе.

Напомним, мальчик пропал 5 июля. 

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