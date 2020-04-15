Костанайские врачи получили первые надбавки к заработной плате

В Костанайской области врачи, задействованные в профилактике, выявлении и лечении пациентов с коронавирусом, постепенно стали получать обещанные правительством надбавки к заработной плате.

Ранее по поручению Президента министром здравоохранения был подписан приказ по вопросам финансовой поддержки работников организаций здравоохранения. Согласно приказу определены три группы риска, которые должны получить выплаты в размере от 380 до 850 тысяч тенге. Фельдшер КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи Ольга Девина благодарит государство за поддержку.

«Конечно нам очень приятно, что в такой нелегкой ситуации нас поддерживает материально государство. Какая именно прибавка не могу сказать, коммерческая тайна. Каждая копеечка ощутима сейчас. Билайн нас тоже порадовал, оплатил нам — медикам, до июня сотовую связь. Считаю, что это забота со стороны государства, потому что неизвестно, что будет завтра, мы работает в таком режиме и ежедневно находимся в высокой зоне риска. Спасибо большое»,- говорит Ольга Девина.

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