Костанайские врачи вылетают в Турцию для помощи пострадавшим при землетрясении.



«Да действительно вылетают врачи Костанайской областной больницы нейрохирург Евгений Ковалев, травматолог Сергей Нелепин и реаниматолог Мансур Караев в составе казахстанской бригады врачей, которые будут оказывать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции», — сообщила пресс-секретарь Костанайской областной больницы Ксения Барабанова.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений, которая также затронула несколько провинций Сирии. У сильнейших толчков магнитуда превысила 7. В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи

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