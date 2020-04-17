Костанайских фельдшеров станции скорой помощи переодели

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области, в условиях карантина областная станция скорой помощи работает в штатном режиме.

Среднесуточное число выездных бригад — 49. Все бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Хотим объяснить жителям нашей области, что изменившийся внешний вид наших специалистов продиктован требованиями карантина, это общемировая практика. В штатном режиме работают отделения скорой помощи. Напоминаем нашим жителям, что при появлении температуры, насморка, чихания, кашля, диареи вы не должны приходить в поликлинику, нужно позвонить в поликлинику или вызвать скорую помощь. Соблюдение условий карантина, выполнение правил личной гигиены залог безопасности и здоровья каждого из нас», — отметили в пресс-службе ведомства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.