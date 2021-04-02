Костанайских предпринимателей и бухгалтеров будут обучать оформлять СНТ

С такой инициативой выступил Клуб бухгалтеров при Палате предпринимателей Костанайской области, сообщает пресс-служба Палаты Предпринимателей «Атамекен» Костанайской области.

Обучение будет проходить в онлайн-режиме посредством платформы Zoom 2 раза в неделю – во вторник и четверг, в 15 часов.

«Решение было принято в связи с тем, что многие предприниматели испытывают трудности с оформлением сопроводительных накладных на товары. Вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение отложить сроки внедрения СНТ до 1 сентября, чтобы у бизнеса было больше времени привыкнуть к нововведению. Процедура на самом деле технически непростая, поэтому мы считаем, что обучение сильно облегчит жизнь предпринимателям. В этом нам будут помогать сотрудники налоговых органов. Слушатели не только смогут получить все ответы на интересующие вопросы, но и тут же сами попробовать сделать все на практике», — сообщила эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Жибек Сиитова.

Обучение стартует с 5 апреля. Поучаствовать могут все желающие, независимо от форм собственности. Напомним, внедрение СНТ вызвало ажиотаж среди бизнесменов. Особенно негативно его восприняли владельцы магазинов у дома.

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