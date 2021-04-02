Магазины закрываются в Казахстане из-за требования налоговиков

Владельцы небольших придомовых магазинов в Казахстане пожаловались на требования налоговиков, которые слишком сложно выполнить. По их словам, после окончания пилота новой системы предприниматели могут нарваться на крупные штрафы. Опасаясь этого, они предпочитают закрыть свои торговые точки, передает Tengrinews.kz.

Алматинка Зухра Джанбакиева владела небольшим придомовым магазином, который пришлось закрыть, когда в стране ввели оформление сопроводительных накладных на некоторые виды товаров (СНТ). Это все товары, ввозимые из стран СНГ, табачные изделия, алкогольная продукция.

А с 1 июля в список войдут еще и товары из Перечня изъятий, это большой список импортных товаров, в который входят:

продукты вроде кофе, чая, рыбы, мясной продукции, кондитерских изделий;

косметика, бытовая химия, лекарства;

текстильная продукция, ковры, линолеум, клеенка, одежда, обувь;

электроника, приборы, различное оборудование, часы;

детские игрушки, пеленки, подгузники и многое другое.

Как объяснила Зухра, товары, входящие в Перечень изъятий, составляют 80-90 процентов всего ассортимента в маленьких придомовых магазинах.

В чем проблема с оформлением СНТ

«Еще в январе нам сказали, что не будут поставлять табачную продукцию, если у нас нет 2D-сканера. Многие купили сканер, он стоит 30-40 тысяч тенге. Сейчас он не считывает почти половину сигарет: база еще не забита. А за это уже планируют штрафовать. Позже мы узнаем про СНТ. Нам сказали: «Если вы не зарегистрируетесь в информационной системе «Электронные счета-фактуры» и не заведете виртуальный склад, товар отгружаться не будет». При этом их приказы несут в себе противоречия. В одном подпункте говорится, что розничные реализаторы не выписывают СНТ, чуть ниже два пункта о том, что мы должны выписывать. Как будто это разные люди писали», — рассказала Зухра.

Когда предприниматели все же взялись за заполнение СНТ, то столкнулись с зависающей или неработающей программой. При этом накладную нужно забивать на каждый товар. Одна СНТ содержит 200 строк. Есть магазины, которые имеют 2-2,5 тысячи наименований товаров.

«Половина товара магазина покупается на оптовых рынках. Там об этом новшестве вообще ничего не знают и документы не предоставляют. Если вы точный код товара не знаете, надо в системе приблизительный подобрать. Вы должны знать код происхождения, признак и страну происхождения товара. Когда ты берешь товар на базаре, ты, конечно, ничего этого не знаешь, нужно делать это самостоятельно. Представляете, какая объемная работа? 20 позиций я лично вбивала около двух часов. Программа не работает, виснет, половина работы делается вручную», — поделилась предприниматель.

Кроме того, в системе не предусмотрели возможности возврата поставщику товара с истекшим сроком годности, что еще больше усложнило задачу владельцам магазинов, реализующим, к примеру, молочную продукцию.

«Мы просили сделать мастер-класс нам с практиками. Мы придем с накладными, и они на месте забьют хотя бы за один день продажи, хотя бы полторы тысячи наименований. Пусть покажут, как это делается. Теоретически рассказывают красиво, но они оторваны от реальности», — заявила Зухра.

Чем грозит невыполнение требований

«Оптовые базары так и не отправляют эти документы и не выписывают нам, а все требования и штрафы могут лечь на ИП. Пока идет пилот, штрафов нет. Они официально дают информацию, что вы не обязаны выписывать СНТ, раздают буклеты, но их приказы говорят о другом. Там нет конкретных, безоговорочных формулировок. Мы просили разработчиков СНТ внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы ИП на упрощенке могли не вести СНТ. Пресс-релиз — это документ, который легко сменяется один другим. Нам обещали это сделать, но воз и ныне там», — пожаловалась владелица магазина.

Какое решение предлагают бизнесмены

Зухра считает, что выполнение требований налоговиков для представителей малого бизнеса непосильная задача.

«Я долго разбиралась и обсуждала с бухгалтерами этот вопрос и сейчас понимаю, что это практически невозможно исполнить: программа не работает. Президент дает указы, чтобы максимально упростить бизнес для вовлекаемости. А КГД делает совсем противоположные вещи. Это требование будет касаться всех. Но почему именно маленькие магазинчики так активно протестуют? Потому что предприниматель не имеет бухгалтерского образования, не понимает и не умеет работать с той документацией, которую навязывают налоговики. Мы работаем по упрощенной декларации, а теперь нам навязывают, по сути, полное ведение бухгалтерского учета», — заявила предприниматель.

Предприниматели предлагают полностью отменить виртуальный склад и выписывание СНТ и электронных счетов-фактур. По их мнению, это единственный выход из ситуации.

«Пусть будет подтверждение со стороны предпринимателя, что товар выгрузили. Мы подтвердили, что его получили, мы уже отвечаем за него и за него платим налоги. Пусть это будет просто и доступно, так, как сможет сделать среднестатистический предприниматель», — заметила она.

Фотографии предоставили активисты — владельцы придомовых магазинов

Отметим, в Комитете госдоходов Минфина на запрос корреспондента Tengrinews.kz дали стандартный ответ, что:

срок пилота по подакцизным товарам и товарам, ввозимым из ЕАЭС/вывозимым в ЕАЭС, продлен до 1 июля 2021 года;

пилот по товарам Виртуального склада продлен до 1 ноября 2021 года;

пилот по товарам из Перечня изъятия ВТО и товарам с применением цифровой маркировки переносится с 1 февраля на 1 июля текущего года, срок окончания – до 1 февраля 2022 года.

«Для налогоплательщиков, которые занимаются розничной продажей товаров, в том числе магазинов у дома, по подакцизным товарам предусмотрено только подтверждение СНТ от оптовых поставщиков и производителей. Такую процедуру можно осуществлять с помощью бесплатного мобильного приложения — информационная система «Электронные счета-фактуры». По остальным товарам подтверждение полученной продукции не требуется. Также розничные реализаторы не должны создавать никаких Виртуальных складов. Для них в информационной системе «Электронные счета-фактуры» автоматически создается «Нераспределенный склад», куда будут поступать товары. При этом СНТ заменяет накладную на отпуск товаров на сторону, а по подакцизным товарам заменяет сопроводительные накладные на нефтепродукты, алкогольную продукцию и табачные изделия. Эти документы не требуются для ведения налогового учета», — пояснили в КГД.

В ведомстве не прокомментировали жалобы владельцев магазинов на зависающую программу и отсутствующие необходимые для возврата товара функции.

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