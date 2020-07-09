Костанайских предпринимателей незаконно привлекают к адмответственности из-за неразберихи с торговыми местами

В палату предпринимателей Костанайской области обратилась бизнес-леди, которую привлекли к административной ответственности за торговлю бытовой химией в неустановленном месте. Между тем, «установленных» мест в поселке Боровое Мендыкаринского района просто-напросто нет. Юристам РПП удалось доказать правоту ИП и обжаловать постановление в суде. Предпринимательнице были принесены официальные извинения.

Проблему разбирали на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей Костанайской области.

«Нами проведен мониторинг текущей ситуации по данному вопросу. Выяснилось, что из 20 регионов Костанайской области места для нестационарной торговли утверждены только в 13. Это города Костанай, Лисаковск, Рудный, а также Денисовский, Камыстинский и Костанайский районы», — выступил начальник отдела Палаты предпринимателей Костанайской области Ренат Давлетпаев.

Между тем, согласно Закону РК «О регулировании торговой деятельности», торговля вне мест, установленных местными исполнительными органами, запрещается. Нарушителям грозит штраф в размере 5 МРП (около 14 000 тенге), за повторное нарушение в течение года – 10 МРП (28 000 тенге).

«Ответственность по статье 204 КОАП РК наступает только в тех случаях, если акимат города, района утвердил место, где можно осуществлять нестационарную торговлю. Так, за 2018, 2019 и истекший период 2020 года из 555 вынесенных органами внутренних дел постановлений о привлечении лиц к ответственности органами прокуратуры опротестовано и отменено 443 постановления. Несмотря на проводимую с 2018 года работу, до настоящего времени имеются факты незаконного привлечения лиц», — отметил Ренат Давлетпаев.

По итогам заседания было решено обратиться к акиму Костанайской области с просьбой упорядочить торговую деятельность в сжатые сроки.

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