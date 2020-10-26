Костанайских волонтеров обучили оказывать доврачебную помощь

Сделать непрямой массаж сердца или наложить шину из подручных средств при переломе, теперь все это могут сделать волонтеры поискового отряда. Сегодня обучение завершили первые слушатели лекций. Но они не только запоминали термины и понятия, а отрабатывали практические навыки на учебных манекенах, передает alau.kz

Владимир Шауфлер сегодня заканчивает обучение на курсах по оказанию доврачебной помощи. Вот уже три года мужчина состоит в поисковом отряде «Регион 10», можно сказать, со дня его основания. Волонтеры этого отряда первыми вызываются на помощь в поисках пропавших людей. И нередко в этом деле им приходится первыми оказывать медпомощь, пока едут врачи.

«Были случаи, когда вот, например, искали бабушку, всю ночь. Там ей нужно было тепло. Согревали, как могли. Хотя надо же точно знать, что можно и как. При открытых ранах, колотых, резаных, рваных. Потому что в нашей работе это даже необходимо. Кто-то порезался, поранился, упал, руку, ногу сломал», — рассказал участник поискового отряда «Регион 10» Владимир Шауфлер.

Понимая важность таких знаний, волонтеры обратились в управление здравоохранения, чтобы им помогли научиться оказывать помощь профессионалы. Эту идею сразу поддержали в медколледже.

«Мы давали сначала дистанционно лекционный курс, в связи ограничениями. А уже 10 и 17 числа они приходили сюда и отрабатывали симуляционные навыки и сегодня третий последний, заключительный день», — пояснил преподаватель Костанайского высшего медицинского колледжа Константин Ловинецкий.

«Мы приобрели знания по оказанию сердечно-легочной реанимации, нас научили как правильно пользоваться дефибриллятором, наложение электродов», — добавил Владимир Шауфлер.

Помогали в обучении не только преподаватели колледжа, но и вот такие учебные манекены. Волонтеры поискового отряда поделились, что отрабатывать на них было необходимо. Дело в том, что нужно правильно рассчитать силу нажима, чтобы не сделать хуже. Понимать расположение мышц.

«Основываясь на том что наши волонтеры они не имеют медицинского образования мы разработали специальную программу для того чтобы они оказывали неотложную доврачебную помощь. В нашу программу именно мы пытались вложить то как из подручных средств он могут оказать помощь. То есть если у пациента открытый перелом иди закрытый как они из подручных средств могут наложить шину», — указал Константин Ловинецкий.

Уже сейчас обучение прошли 4 волонтера, после они получат сертификаты об успешном прохождении курсов по легочной реанимации, оказанию помощи при травмах. Но на этом обучение не заканчивается. Дальше лекции и практику пройдут другие волонтеры отряда. Всего курсы планируют пройти более 30 человек.

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