Костанайских женщин просят пройти бесплатный скрининг на рак молочной железы

Во всем мире рак молочной железы — наиболее распространенное злокачественное заболевание и частая причина смертности среди женщин. В Казахстане это заболевание стабильно занимает первое место в структуре онкологических заболеваний.

Чтобы снизить число заболевших, а также увеличить количество выявления заболеваний на ранних стадиях, в поликлиниках ежегодно проводят маммографические скрининги. В первой поликлинике Костаная скрининг включает в себя рентген молочных желез на специальном оборудовании и консультации маммологов-онкологов, но только в тех случаях, когда снимки покажут какие-то неясности. Кстати, в первой поликлинике маммографическое исследование прошли уже почти 1,5 тыс. женщин и у 12 процентов из них выявили возможные заболевания молочной железы.

«Количество обследуемых 1432 — это 47 процентов от плана. Цифры, конечно, такие, мы поэтому и привлекаем внимание, потому что какой-то инструментальной диагностики. Пока обследовано 47. Маммографическое исследования в рамках скрининга могут пройти женщины от 40 лет, а это с 1981 года рождения и старше, при своих поликлиниках. Бесплатно, при условии, если у вас есть медстраховка», — говорит врач-терапевт поликлиники №1 Костаная Светлана Морозова.

Если у женщин будут выявлены проблемы, то им проведут уточненную диагностику — УЗИ молочной железы и биопсию, также бесплатно.

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