Костанайский центр для лиц без определенного места жительства ждет расширение

Сегодня здесь только 42 койко-места и вместить всех, кто нуждается в адаптации и социальной помощи, центр не может. Акимат Костаная сейчас разрабатывает проектно-сметную документацию на строительство еще одного корпуса, в котором смогут временно проживать до 50 человек.

Костанайский центр адаптации — место, где находят временное пристанище те, кто оказался в трудной жизненной ситуации: лишился крова, работы, возможно, документов. Он рассчитан на пребывание в нем 42 человек. Но мест разместить всех желающих не хватает, поэтому акиматом Костаная принято решение, что центр будут расширять.

«В наш центр приходит очень много направлений, ходатайств из городских больниц, из учреждений, где проходят лица свой срок наказания, со службы пробации, о том, чтобы мы приняли к себе граждан, которые находятся без жилья и средств к существованию», — рассказала руководитель центра социальной адаптации лиц без определенного места жительства Костаная Айжан Каркенова.

Планируется, что центр социальной адаптации прирастет еще одним корпусом, где дополнительно смогут разместиться 50 человек. Сейчас для строительства готовится проектно-сметная документация. По словам руководителя центра Айжан Каркеновой, они очень ждут расширения.

«Численность города увеличивается, с населенных пунктов многие переезжают в городские поселения, поэтому, думаю, что многие не справляются где-то с какими-то ситуациями. Где-то по работе, где-то жилищные возникают вопросы», — говорит руководитель центра социальной адаптации лиц без определенного места жительства Костаная Айжан Каркенова.

Василий Медведь один из проживающих в центре, он оказался здесь прошлой осенью. Пожилой мужчина рассказывает, что лишился квартиры, пока отбывал наказание, и после освобождения ему некуда было идти, кроме как на улицу. Здесь, в центре, он нашел для себя все необходимое — поддержку, общение, медицинское облуживание и социальную защиту.

«Отношение администрации нормальное. На счет медицинского обслуживания. Я здесь сделал операцию. Ездил по квоте, посоветовали наши медики, по квоте съездил в Астану, операцию сделал на тазобедренный сустав — эндопротез. Сейчас готовлюсь в интернат в Рудный», — говорит Василий Медведь.

Руководство центра омечает еще одну тенденцию. Кроме того, что число нуждающихся в адаптации бездомных увеличивается, их возраст — уменьшается. Если еще несколько лет назад, в основном, это были люди предпенсионного и пенсионного возраста, то сейчас нередко в центр поступают и лица без определенного места жительства, которым едва за сорок.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.