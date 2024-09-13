Костанайский ЦОН переезжает

Костанайский центральный ЦОН переедет в новое здание. Об этом стало известно сегодня на внеочередной сессии областного маслихата.

Руководитель управления экономики предложил выделить 120 миллионов на ремонт здания по улице Майлина 2/2, для того, чтобы там разместился центр обслуживания населения. Он отметил, что это делается для комфорта местных жителей. Депутаты единогласно поддержали эту идею.

Что будет со зданием, где сейчас располагается центральный ЦОН, и когда планируется переезд, мы постараемся выяснить в ближайшее время.

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