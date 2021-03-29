Костанайский департамент по ЧС планирует развернуть спецштаб

На минувшей неделе службы ЧС провели взрывные работы на водоёмах. 90% территории региона до сих пор покрыта снегом. На данный момент 95 населенных пунктов с населением в 8,5 тысяч человек находятся в зонах возможного подтопления, все разъяснительные мероприятия проведены, теперь многое зависит от погодных условий

Службы ДЧС активно готовятся к возможному паводку, и делают всё, чтобы его не допустить. В 7 районах Костанайской области уже завершились плановые взрывные работы. Погодные условия, говорят спасатели, сейчас благоприятны. Ночной мороз и дневное потепление способствуют тому, чтобы не было интенсивного таяния снега.

«Активно ведется работа акиматами городов и районов по вывозу снега из населенных пунктов, а также активно работа идет по очистке труб на всех дорогах республиканского, областного и местного значения. На сегодняшний день по республиканским у нас уже порядка 87% очищены все трубы , по областным и местным более 50 % работы в данном направлении уже проведена», — говорит заместитель начальника Департамента по ЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.

В зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами в регионе остаются 95 населенных пунктов, там провели перепись населения и подсчитали домашних животных. В случае прихода большой воды, людей перевезут в уже подготовленные эвакопункты, также определены безопасные места и для отгона скота.

Кроме этого, с 1 марта службы ЧС получают и космоснимки для мониторинга территорий, покрытых снегом, а также, для отслеживания водных артерий.

«По последним снимкам, которые предоставляются у нас порядка 90 % покрыто снегом. Еще раз повторюсь , что погода благоприятная, так скажем недружная весна, днем тает, ночью замерзает хорошо снег уходит и плотность снега, влияет это все , пока условия все благоприятные , будем надеться на хороший исход прохождения паводка», — отмечает Оримбаев

С 5 апреля на базе Костанайского департамента по ЧС планируется развернуть штаб, где будет производиться ежесуточный и почасовой мониторинг паводковой обстановки в регионе.

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