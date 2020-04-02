Костанайский Хатико: пес больше двух месяцев ждет своего хозяина

В редакцию Алау обратился житель Костаная. По словам мужчины, черный пес больше двух месяцев ждет своего хозяина.

Багтжан Нурбаев утверждает, что собаку заметил еще в начале января. Но в отличии от бродячих собак- эта никуда не уходит и сидит на обочине, как будто боится уходить с места. По всей видимости надеется, что владельцы вернутся именно на это место, где оставили или потеряли своего питомца.

«Я заметил собаку еще в январе, подумал, холодно ведь и зима, почему сидит на обочине, не убегает и не прячется. Езжу по этой трассе каждый день и стал замечать, что собака сидит на одном и том же месте, как будто кого-то ждет. Стал подкармливать, но к чужим она не охотно подходит. Прячется возле деревьев, как только рядом проходит человек или останавливается машина, сразу подбегает, видимо в надежде, что это ее хозяева»,- рассказал Багтжан.

По внешнему виду — это дворняга, без ошейника. Из документов при себе, как и полагается, усы, лапы и хвост. Багтжан сравнивает собаку с героем популярного фильма «Хатико», пес ждал своего хозяина 9 лет 9 месяцев. Мужчина боится, что судьбой безнадзорной собаки займутся соответствующие службы ЖКХ.

«Очень жалко собаку. Хочется, чтобы нашелся хозяин и забрал ее домой. Я сам два раза смотрела фильм. Два раза плакал. Изначально я хотел обратится в службы по отлову, но скорее всего собаку просто убьют»,- говорит Багтжан Нурбаев.

Остается надеяться, что хозяин все-таки откликнется и заберет домой преданного четвероногого друга.

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