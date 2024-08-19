Костанайский энергоцентр хочет увеличить тариф

Костанайский энергоцентр обратился в департамент естественных монополий с просьбой увеличить свой тариф. Все дело в том, что по их подсчетам, они недополучили доход. Собрать его необходимо до конца года, так как с 1 января 2025 года деятельность КЭЦ будет прекращена, из-за того, что в стране внесли поправки в закон об электроэнергетики.

Так, перестали работать уже нерегулируемые энергоснабжающие организации, а с нового года с рынка уйдут и гарантирующие поставщики. Каким и является КЭЦ. С нового года потребителей области будет обслуживать только одна электроснабжающая организация. До этого времени КЭЦ хочет увеличить тариф, чтобы покрыть свои долги.



«В связи с прекращением деятельности ТОО «КЭЦ» с 1 января 2025 года необходимо получить возмещение недополученных доходов до конца 2024 года. То есть рассчитать нам до конца года полезный отпуск для полного погашения долга перед поставщиками электрической энергии. В случае если указанные затраты не будут возмещены, не будет возможности произвести расчеты с единым закупщиком, а также с другими субъектами энергорынка», — говорит генеральный директор ТОО «Костанайский энергоцентр» Анаргуль Дускенбаева.

Действующий тариф они просят поднять почти на три тенге. Руководитель департамента по регулированию естественных монополий не отрицает, что упущенная прибыль есть. Но, все нужно тщательно рассчитать. Сумма может и измениться и, возможно, процент повышения тарифа окажется ниже запрашиваемого. Кстати, последний раз тариф на электроэнергию поднимался 1 июля.

«Необходимо разобраться, изначально 1-го июля мы заложили объем 888 млн кВТ в час. Сейчас просматривается объем 904 млн квт в час. С этим учетом департамент проведет анализ и согласует обоснованную цену до конца года. Естетсевнно, есть определенные причины, по которым вышел субъект, но при этом никто не отменяет тот анализ, который необходимо провести», — объяснил руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Костанайской области Акан Ташпанов.

К единому мнению на публичных слушаниях не пришли. Антимонопольщики заявили, что к КЭЦ имеются еще дополднительные вопросы. По словам Акана Ташпаева у ведомства не достаточно данных для полноценных расчетов. Анализ продлится до 30 августа, и после они предоставят свой ответ, насколько повысится тариф. В.Тощев, А.Досмагамбетова, РТН.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.