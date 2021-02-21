Костанайский кукольный театр возобновляет работу

По два спектакля в день. Так активно возобновляет работу областной кукольный театр. Актеры вернулись к репетициям, а в зале уже в предстоящие выходные появятся маленькие зрители, передает alau.kz

Актеры после длительного перерыва встретились на очной репетиции. Полным ходом идет подготовка к спектаклям. Уже в эти выходные зрители смогут увидеть по два спектакля в день. Связано это с тем, что количество посадочных мест сокращено до 27, а актерам хочется охватить большее количество маленьких зрителей. По словам работников театра, такие длительные перерывы, конечно же, сказываются на творческом процессе, но видят в них и свои плюсы. «Даже из этого можно взять какие-то плюсы. Я имею ввиду из карантина. Находясь в домашних условиях, что у тебя есть достаточно большое количество времени для того, чтобы начинать образование самом и тем самым возвращаясь в рабочий процесс, ты уже приходишь с определенным багажом знаний», — отмечает актёр областного театра и кукол Даниил Норка.

Первые спектакли, которые будут показаны — это «Берегись автомобиля» и «Три поросенка». В первом колобок рассказывает о правилах дорожного движения, а второй добрая классика, имеющая неизменный аншлаг на протяжении многих лет. Кроме того, готовы и премьеры. «Старик и море» — спектакль для взрослых, и для маленьких театралов — музыкальная сказка с яркими декорациями и поучительным смыслом.

Начало спектаклей в субботу и воскресенье в 12 и 14 часов. Главное условие — соблюдение санитарных норм.

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