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Костанайский областной кукольный театр открывает новый 35 сезон

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Для маленьких зрителей подготовили новую программу — «Праздник для всех», где будут представлены музыкальные и танцевальные номера. Порадуют артисты театра в этом сезоне не только детей, также готовится спектакль и для категории старше 15 лет.

На сцене проходит последняя репетиция перед премьерой. В новом сезоне для зрителей подготовили несколько проектов, первый артисты представят уже в эту субботу. А также ведется подготовка над еще одним, но для зрителей постарше.

«»Праздник для всех «- это концертная программа, которое я думаю понравится как маленьким зрителям так и взрослым, потому что там есть и музыкальные номера, и песни и танцы там есть все, что понравится нашему зрителю. Потом мы планируем в этом сезоне, поставить спектакль для взрослых «Пиковая дама» уже ведутся работы над этим спектаклем, уже делаются декорации и куклы готовятся»,- рассказывает и.о художественного руководителя костанайского областного кукольного театра Юлия Семенова.

Подготовка к новому сезону в театре, по словам худ.руководителя, началась еще в конце прошлого. Для программы «Праздник для всех» было сшито множество кукол. Подобного музыкального шоу еще не было, и артисты уверены, что маленький зритель останется доволен.

«Все это будет проходить в черном кабинете, мы будем в черных костюмах и куклы будут сами играть на сцене нашей помощи видать не будет. И это такой микс кино и театра на мой взгляд. Это очень интересно. Это моя героиня — фигуристка, она у нас катается на льду под снежными хлопьями, это все романтично, красиво, сказочно я бы сказала»,- рассказывает артист театра Оксана Белоцерковская.

Билетов на субботнюю премьеру остается всё меньше, но в новом сезоне театр будет работать по субботам и воскресеньям, пока в одну смену и с соблюдением всех санитарных норм. Наполняемость зала не более 30% и обязательный масочный режим.

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