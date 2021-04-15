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Костанайский областной оперштаб обновил данные по коронавирусу

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

14 апреля в Костанайской области зарегистрировано 28 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 13, Рудный — 7, Аулиекольский и Камыстинский по 2, Житикаринский, Карасуский, Костанайский и Узункольский районы по 1.

19 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 0 с профцелью.

Из числа инфицированных, 24 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 14 апреля 2021г зарегистрировано 14279 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12794.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



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