Костанайский областной оперштаб обновил данные по коронавирусу

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

14 апреля в Костанайской области зарегистрировано 28 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 13, Рудный — 7, Аулиекольский и Камыстинский по 2, Житикаринский, Карасуский, Костанайский и Узункольский районы по 1.

19 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 0 с профцелью.

Из числа инфицированных, 24 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 14 апреля 2021г зарегистрировано 14279 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12794.

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