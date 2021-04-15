Костанайский областной оперштаб обновил данные по коронавирусу

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
14 апреля в Костанайской области зарегистрировано 28 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 13, Рудный — 7, Аулиекольский и Камыстинский по 2, Житикаринский, Карасуский, Костанайский и Узункольский районы по 1.
19 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 0 с профцелью.
Из числа инфицированных, 24 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 14 апреля 2021г зарегистрировано 14279 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12794.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области