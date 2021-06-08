Костанайский оперштаб обновил данные по COVID-19

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
7 июня в Костанайской области зарегистрировано 36 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,22%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 18, г.Рудный — 5, Аулиекольский район – 4, Карабалыкский район – 3, по 2 случая в Мендыкаринском и Сарыкольском районах, по 1 случаю в г.Житикаре и Федоровском районе.
22 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 27 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 07 июня 2021г. зарегистрировано 16015 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 15238 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области