Костанайский оперштаб обновил данные по COVID-19

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

7 июня в Костанайской области зарегистрировано 36 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,22%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 18, г.Рудный — 5, Аулиекольский район – 4, Карабалыкский район – 3, по 2 случая в Мендыкаринском и Сарыкольском районах, по 1 случаю в г.Житикаре и Федоровском районе.

22 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 27 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 07 июня 2021г. зарегистрировано 16015 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 15238 человек.

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