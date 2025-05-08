Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом распространил информацию для костанайцев.

8 мая на территории ТЭЦ №1 Костанайской теплоэнергетической компании по улице Аль-Фараби, 107 с 11.30 до 13.00 часов Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения.

«Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма. В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на ул. Аль-Фараби. ​Просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов», — говорится в сообщении оперштаба.

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