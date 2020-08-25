Костанайский полицейский награжден знаком «Жомарт Жан»

В Житикаринском районе наградили лауреатов премии «Жомарт журек». В этом списке волонтёры, меценаты и полицейские. Нагрудный знак «Жомарт Жан» получил сержант полиции Кайрат Куанышев. В ноябре прошлого года он участвовал в спасении детей, которые провалились под лёд на центральном озере в Житикаре, сообщает alau.kz

Почти полгода казахстанская полиция работает в особом режиме несения службы. После введённого в стране режима ЧП ещё в марте, сотрудники по сей день работают в условиях повышенной готовности.



«С момента объявления пандемии наш отдел полиции, как и все сотрудники МВД работали в особых условиях. Сегодня мы чувствуем уже небольшие послабления, но когда был объявлен ЧП, карантин, конечно оно дало о себе почувствовать по-другому нашу работу»,- говорит начальник полиции Житикаринского района Булат Иманов.



Когда в республике ввели жёсткий карантин из за ухудшения эпидситуации, полицейские опасалась того, что уровень преступности возрастет. Но на деле получилось наоборот.



«На территории Житикаринского района количество преступлений снижено на 40%. Количество краж снизилось на 40%»,- сказал Булат Иманов.



В неспокойное время особенно приятно получать награды за службу. Сотрудник житикаринской полиции за неравнодушное отношение и спасение жизни, проявление героизма и активной гражданской позиции стал лауреатом премии «Жомарт Журек» в рамках программы «Рухани Жангыру». В ноябре прошлого года сержант полиции Кайрат Куанышев участвовал в спасении детей, которые провалились под лёд на центральном озере в Житикаре.



«В тот день мы находились на патрулировании с сержантом Маркушиным . Поступило сообщение от дежурного дежурной части отдела полиции, о том, что на Центральном озере дети провалились под лед. Прибыли на место в течении пару минут. Сразу бросились туда»,- рассказал помощник дежурного дежурной части отдела полиции Житикаринского района Кайрат Куанышев.



Время для принятия решения шло на секунды. Поэтому о собственной безопасности сотрудники полиции думали в последнюю очередь.



«Здесь, вот от сюда, заезжали на Центральное озеро. Побежали к озеру. Увидели, что там находится мужчина и дети. Сразу же пошел на лед, дополз. Получается, уже двое ребят были под водой и один еще держался на поверхности»,- поделился Кайрат Куанышев.



Двоих детей, которые ушли под лёд, к сожалению, спасти не удалось. Сотрудники полиции спасли мужчину и десятилетнего ребенка. За героический поступок Кайрат Куанышев был награжден акимом Житикариснкого района почетной грамотой и нагрудным знаком «Жомарт Жан».

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