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Костанайский полицейский, спасший двух человек от отравления угарным газом, удостоился награды

фото polisia.kz

Оперуполномоченный отделения криминальной полиции отдела полиции Карабалыкского района департамента полиции Костанайской области Амержан Топалов награжден медалью “Ерлігі үшін”, передает корреспондент сайта Polisia.kz.

В январе месяце, когда находился в отпуске, в поселке Карабалык совместно со своим соседом спас женщину и подростка от отравления угарным газом. В их доме произошла утечка газа, – рассказал полицейский.

Амержан Топалов незамедлительно набрал все специальные службы.

«Не могли попасть в квартиру, не могли дозвониться. После чего разбили окно и залезли в дом. Вытащили двух человек на улицу и передали скорой помощи», – отметил он.

По словам офицера, в квартире стоял едкий запах и не было света. Они сразу же перекрыли газ и открыли все окна. Как позже выяснилось, в доме замерзла вытяжка газовой плиты и газ распространился по помещению.

 

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