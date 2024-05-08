Костанайский полицейский, спасший двух человек от отравления угарным газом, удостоился награды

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Оперуполномоченный отделения криминальной полиции отдела полиции Карабалыкского района департамента полиции Костанайской области Амержан Топалов награжден медалью “Ерлігі үшін”, передает корреспондент сайта Polisia.kz.
В январе месяце, когда находился в отпуске, в поселке Карабалык совместно со своим соседом спас женщину и подростка от отравления угарным газом. В их доме произошла утечка газа, – рассказал полицейский.
Амержан Топалов незамедлительно набрал все специальные службы.
«Не могли попасть в квартиру, не могли дозвониться. После чего разбили окно и залезли в дом. Вытащили двух человек на улицу и передали скорой помощи», – отметил он.
По словам офицера, в квартире стоял едкий запах и не было света. Они сразу же перекрыли газ и открыли все окна. Как позже выяснилось, в доме замерзла вытяжка газовой плиты и газ распространился по помещению.