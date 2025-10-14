Ученик школы-лицея №1 города Костаная Никита Белашов вместе со своим наставником, учителем физики Дмитрием Судоргиным, разработал инновационный материал под названием «Старлайт», который способен противостоять воздействию экстремально высоких температур.

По словам создателей, этот материал может применяться в различных отраслях — от пожарной безопасности до промышленного производства.

«Старлайт» способен выдерживать температуру до 1000°C, не разрушаясь и сохраняя при этом низкую температуру на обратной стороне пластины. Испытания показали, что даже пластина толщиной всего в полсантиметра выдерживает прямую струю огня в течение двух минут, оставаясь безопасной для прикосновения.

«Огонь — разрушительная стихия, способная унести множество жизней. „Старлайт“ может помочь в решении этой проблемы. Если обшить им форму и технику пожарных, это значительно снизит риск ожогов и перегрева оборудования», — рассказал Никита Белашов.

Работа Никиты получила высокую оценку на республиканском уровне. Юный изобретатель занял второе место на конкурсе научных проектов , а также успешно выступил на Первом молодежном форуме юных исследователей в Национальной академии наук Казахстана.

После форума к проекту проявили интерес учёные из других регионов страны. Уже сейчас «Старлайт» используется в качестве теплоизоляционного материала в ряде исследовательских проектов.

Наставник Никиты отмечает, что у материала огромный потенциал для дальнейшего совершенствования.

«Исследования в этой области имеют большие перспективы. Мы не остановимся на достигнутом и будем продолжать работать над улучшением состава и свойств „Старлайта“», — подчеркнул Дмитрий Судоргин.

