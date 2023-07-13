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Костанайский школьник взял «бронзу» на всемирной олимпиаде по математике

фото предоставлено Управлением образования Костанайской области

Со второго по тринадцатое  июля, в городе Чиба (Япония) прошла 64-я Международная математическая олимпиада. По итогам олимпиады ученик 10 класса специализированного лицей-интерната для одаренных детей «Білім-инновация» Жан Даутов вошел в число сильнейших знатоков математики в мире, завоевав бронзовую медаль, сообщили у управлении образования Костанайской области.

Впервые за 15 лет в копилке школьников Костанайской области столь значимое достижение. Ежедневные занятия на протяжении всех лет учебы в лицее дали свои плоды.

За этот учебный год Жан завоевал целый комплект медалей: золото Республиканской олимпиады школьников, Иранской олимпиады по геометрии, Международной Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады, серебро — Международной олимпиады «Шелковый путь» и Международной Жаутыковской олимпиады, бронзовую медаль Балканской математической олимпиады.

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