За рулем автомобиля «Exeed LX» жительница Костаная Ксения Лаптева пересекала перекресток Алтынсарина-Фролова 27 января. Камера автоматической фиксации «Автоураган» зафиксировала у нее превышение скорости — 76 км/ч при разрешенных 60. Женщине выписали штраф на сумму больше 19 тысяч тенге, с чем категорически Ксения не согласилась.

Лаптева обратилась в суд, предоставив видеозапись со штатного регистратора своего автомобиля, где была зафиксирована реальная скорость движения — в пределах 52-54 км/ч. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в работе комплекса «АвтоУраган» произошел сбой.

«Достоверность представленной заявителем видеозаписи сомнений не вызывает. Визуально частота и интенсивность смены стационарных объектов за окном автомобиля марки «Exeed LX» г/н 380ADJ10 вызывает сомнения в достоверности сведений АПК Автоураган по скорости движения, зафиксированным за данным транспортным средством», — сказала судья специализированного суда по адмправонарушениям Костаная Елена Лымарь.

В ходе разбирательства суд назначил экспертизу для проверки обстоятельств дела. Специалист, проанализировав видеозапись и данные системы «АвтоУраган», выявил сбои в её работе. Эксперт установил, что автомобиль Лаптевой не превышал скорость 60 км/ч, а зафиксированные камерой данные оказались ошибочными. Кроме того, система неверно зафиксировала госномер её машины на автомобиле Hyundai, что поставило под сомнение точность работы комплекса.

«Уже в последующем при анализе и сопоставлении полностью всех доказательств по делу, в том числе вызове специалистов, которые подтвердили и допустили погрешность в регистрации данного транспортного средства и фотофиксации этого госномера, было определено, что имеет место данная погрешность и скорость водителем Лаптевой нарушена не была», — сказала судья.

Суд пришел к выводу, что представленные доказательства вины заявительницы недостоверны, и вынес решение об отмене штрафа.

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