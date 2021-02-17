Костанайский театр работу возобновил, а вот премьер пока придется подождать

Новое постановление санитарного врача, вступившее в силу 15 февраля, стало радостной новостью для актеров областного русского драматического театра. Они не только могут приступить к репетициям, но и пригласить зрителей на спектакли.
Правда, заполняемость зала должна быть не более 20 процентов.
«Костанайский театр в хорошем смысле этого слова, приучен к тому, что залы у нас практически всегда полны, а работать на 40 человек и слышать жиденькие аплодисменты… Актеры просто уже отвыкли. Да, мы рады и этому всему это очень хорошо. Но в тоже время это непривычно и сложно», — объясняет директор русского областного театра Юрий Ивлев.
Рассадка зрителей происходит согласно действующим санитарным нормам, поэтому даже если пришла семья, они будут соблюдать дистанцию. И соседом по креслу может оказаться известный поэт или писатель. Уже сегодня зрители смогут увидеть спектакль «Сирена и Виктория». Актеры, оказавшись на сцене, после длительного перерыва, даже в репетиционном формате, волнуются и ждут встречи со зрителями с большим нетерпением.
«Волнение некое есть, все равно, да. Волнение всегда есть, даже когда мы в постоянном режиме работаем, оно всегда присутствует. Но после большого перерыва — особенно. Вот вы сейчас спросили, у меня даже мурашки пробежали по телу. Есть даже какое-то ощущение неверия, что это все случится наконец-то», — отмечают актёры Анна Удесиани и Сергей Щербинин.
Театр будет работать в обычном режиме, согласно составленному репертуару и расписанию. Спектакли для детей и взрослых будут идти, как в будние дни, так и выходные. Чего не стоит пока ждать зрителям — так это премьер. Из-за ограниченного количества зрителей, руководство театра считает презентовать новые спектакли просто не рациональным. Как только введут новые послабления и заполняемость зрительного зала станет 50 процентов, это обязательно произойдет, уверяют актеры.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области