Первый вице-министр просвещения Республики Казахстан вручила Костанайскому высшему колледжу автомобильного транспорта знак «Лучший колледж Казахстана» по направлению «Транспорт».

Эта награда стала признанием высокого уровня профессиональной подготовки, внедрения современных образовательных технологий и значительных достижений студентов и педагогического коллектива колледжа.

