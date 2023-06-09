Костанайским бизнесменам, желающим перейти на розничный налог, рекомендуют поторопиться

С 1 января 2021 года в Казахстане был введен розничный налог, который предусмотрен для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах экономики. Затем список сфер, которые могли бы его использовать, серьезно сократили, оставив только направление общественного питания.

Но по просьбам предпринимателей, этой весной розничный налог вернули. Однако в измененном виде — ставка налога была 3%, стала 4%. И она может быть снижена.

«Сейчас ведутся переговоры между органами госдоходов и представителями маслихата, участвуют представители бизнеса. Сейчас на стадии переговоров данный вопрос, ставку могу уменьшить до 2 процентов, то есть с 4 до двух уменьшить ставку налогов. До первого июля должны подписать», — говорит руководитель отдела департамента госдоходов Костанайской области Рустем Кусалин.

В перечень видов деятельности, подпадающих под действие спецрежима, прежде входило 114 наименований, сейчас 190. Это, к примеру, фитнесс-клубы, розничная торговля, гостиницы, такси, строительные услуги. Причем, как отмечают налоговики, если заявление желающие напишут до 9 июня, то на розничный налог они перейдут задним числом с 1 января 2023 года.

«В данном случае вы начинаете применять специальный налоговый режим в следующем месяце, в котором вы подали, то есть, например, если вы подаете в июне месяце данное уведомление по спецналоговому режиму на переход на розничный налог, то с первого июля данный режим будет применять. Если до 9 июня тогда ретроспективно», — объяснил Рустем Кусалин.

Сейчас в Костанайской области в рамках розничного налога уже работает 58 бизнесменов. И это совсем небольшой процент от общего количестве работающих в регионе бизнесменов.

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