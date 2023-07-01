Костанайским дачникам определили лишь два района для торговли

Акимом города поручено изучить места для реализации продукции дачников. Об этом сообщил заместитель акима Костаная Руслан Катпаев.

Пока в акимате Костаная выбрали две локации, где смогут торговать дачники: неподалёку от корейского моста и возле супермаркета «Астыкжан». Чем в акимате руководствовались при выборе этих мест, не известно. Да и цена аренды пока не называется. Расчет будут производить после того, как установят павильоны.

Взялись и за круглогодичных торговцев. 35 новых прилавков установят в Костанае. К примеру, известный базарчик по улице Чкалова ликвидировали, старые киоски убрали, а на их месте появились новые деревянные торговые павильоны. С виду они аккуратные, и выглядят красиво, однако предпринимателям это не особо нравится.

Предприниматели уже вовсю торгуют в новых павильонах, их 10 штук. В акимате рассказали, что жители этого района сами просили благоустроить территорию, поскольку старые конструкции были местом притяжения бездомных, и вид у киосков был не самый лучший. В итоге, местным жителям, судя по всему угодили, а те, кто раньше тут торговал, новшествам не рады.

«Эти ладно пойдут для дачников, они отсидели тут до 5 до 6, товар свой с собой заберут. Они красивые, чистые, я не говорю, что они страшные, может экологично чистые, но они для нас постоянных, потому, что зимой павильон будет пустой. Туалета нет, место холодное зимой, хорошо если эти с вещами останутся»,- отмечает одна из предпринимателей.

«Вам надо было прийти когда дождь был, мы не знали куда нам деться, отовсюду лил. Старые были лучше? Конечно, у нас киоски были, они закрывались на ночь. Мы товар оставляли. У нас холодильник был. Будете здесь стоять? Не знаю, сейчас до обеда стою всего лишь»,- отмечает еще одна предпринимательница.

«Неудобные, если дождь будет как стоять? Козырька нет, везде открыто. Раньше нормально было, закрыты были. Товар негде оставить сейчас например. Таскаем туда сюда»,- добавляет мужчина.

Предприниматели считают, что их пожелания не учли. Многие, кто раньше здесь стоял, выходить больше сюда не хотят. Пока заняты только три прилавка. А вот жителям этого района этот вариант павильонов нравится больше.

«Это эстетично, красиво, уютно. Ну, а что говорить? Кто-то раньше прям на коврике торговал, кто на прилавочке. Сейчас красиво, лучше»,- говорит жительница этого района.

«Отлично, что тут говорить? Благоустроено, что самое главное, все по современному, нигде ничего не валяется. Старого образца киоска, даже морально давят. А так очень современно»,- добавляет житель города.

Всего же по городу появятся 35 таких торговых павильонов. Их установят по улице Арыстанбекова, где летом продают арбузы, а зимой елки, на территории стоянки торгового дома «Аврора», и еще точечно заменят в двух местах. Акимат планирует сдавать их в аренду.

«Отдел госактивов наш, будет проводить открытый конкурс на площадке госреестра по аренде данных прилавков. Любой желающий сможет арендовать у нас на круглый год, или сезонно на три месяца на какой-то и осуществлять свою торговлю.

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