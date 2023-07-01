USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Костанайским дачникам определили лишь два района для торговли

Костанайским дачникам определили лишь два района для торговли

Акимом города поручено изучить места для реализации продукции дачников. Об этом сообщил заместитель акима Костаная Руслан Катпаев.

Пока в акимате Костаная выбрали две локации, где смогут торговать дачники: неподалёку от корейского моста и возле супермаркета «Астыкжан». Чем в акимате руководствовались при выборе этих мест, не известно. Да и цена аренды пока не называется. Расчет будут производить после того, как установят павильоны.

Взялись и за круглогодичных торговцев. 35 новых прилавков установят в Костанае. К примеру, известный базарчик по улице Чкалова ликвидировали, старые киоски убрали, а на их месте появились новые деревянные торговые павильоны. С виду они аккуратные, и выглядят красиво, однако предпринимателям это не особо нравится.

Предприниматели уже вовсю торгуют в новых павильонах, их 10 штук. В акимате рассказали, что жители этого района сами просили благоустроить территорию, поскольку старые конструкции были местом притяжения бездомных, и вид у киосков был не самый лучший. В итоге, местным жителям, судя по всему угодили, а те, кто раньше тут торговал, новшествам не рады.

«Эти ладно пойдут для дачников, они отсидели тут до 5 до 6, товар свой с собой заберут. Они красивые, чистые, я не говорю, что они страшные, может экологично чистые, но они для нас постоянных, потому, что зимой павильон будет пустой. Туалета нет, место холодное зимой, хорошо если эти с вещами останутся»,- отмечает одна из предпринимателей.

«Вам надо было прийти когда дождь был, мы не знали куда нам деться, отовсюду лил. Старые были лучше? Конечно, у нас киоски были, они закрывались на ночь. Мы товар оставляли. У нас холодильник был. Будете здесь стоять? Не знаю, сейчас до обеда стою всего лишь»,- отмечает еще одна предпринимательница.

«Неудобные, если дождь будет как стоять? Козырька нет, везде открыто. Раньше нормально было, закрыты были. Товар негде оставить сейчас например. Таскаем туда сюда»,- добавляет мужчина.

Предприниматели считают, что их пожелания не учли. Многие, кто раньше здесь стоял, выходить больше сюда не хотят. Пока заняты только три прилавка. А вот жителям этого района этот вариант павильонов нравится больше.

«Это эстетично, красиво, уютно. Ну, а что говорить? Кто-то раньше прям на коврике торговал, кто на прилавочке. Сейчас красиво, лучше»,- говорит жительница этого района.

«Отлично, что тут говорить? Благоустроено, что самое главное, все по современному, нигде ничего не валяется. Старого образца киоска, даже морально давят. А так очень современно»,- добавляет житель города.

Всего же по городу появятся 35 таких торговых павильонов. Их установят по улице Арыстанбекова, где летом продают арбузы, а зимой елки, на территории стоянки торгового дома «Аврора», и еще точечно заменят в двух местах. Акимат планирует сдавать их в аренду.

«Отдел госактивов наш, будет проводить открытый конкурс на площадке госреестра по аренде данных прилавков. Любой желающий сможет арендовать у нас на круглый год, или сезонно на три месяца на какой-то и осуществлять свою торговлю.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Пенсионный рынок заработает по-новому с 1 июля. Подробности
Следующая новость

Скандал едва не произошел в костанайском спецавтоЦОНЕ и процессинговом центре департамента полиции