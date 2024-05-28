Костанайским школам нужен свой загородный лагерь — отдел образования

Отдел образования также просит акима Костаная помочь им решить вопрос отсутствия у городских школ собственного загородного лагеря.

«В городе должен быть свой лагерь. Желательно он должен находиться близко к городу. То, что мы когда подбирали, давайте там посмотрим. Пока озвучивать его не будем, мы с вами его отработаем. Будем помогать вам в любом случае, загородный лагерь он нужен. Вообще по хорошему в городе должен быть круглогодичный», — объяснил аким Костаная Марат Жундубаев.

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В этом году благодаря деньгам из фонда всеобуча для 220 детей из социально-незащищенной категории приобретены путевки в Кокшетауский детский лагерь. Помимо этого, для развития детско-юношеского туризма летом запланированы трехдневные экскурсии для 1215 детей в Астану, так же в течение лета будет организована работа пришкольных лагерей.

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