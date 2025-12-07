Переход на очный формат

Сообщение с информацией о предстоящем формате обучения рассылают в родительских и школьных чатах.

«В связи со снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом с 8 декабря образовательные организации переходят на офлайн-обучение», — говорится в сообщении школьного чата гимназии им.Горького.

Эпидситуация стабилизируется

По данным специалистов, эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется, что позволяет возобновить занятия в традиционном формате — с присутствием учащихся в классах.

Комментарий отдела образования

Отдел образования сообщает, что в связи со снижением количества зарегистрированных случаев заболевания ОРВИ и гриппом, а также стабилизацией эпидемиологической ситуации с понедельника 8 декабря обучение во всех организациях образования города Костаная будет возобновлено в очном формате.

Призыв соблюдать меры предосторожности

Руководство школ просит педагогов, учеников и их родителей не забывать о действующих санитарных требованиях. При первых признаках недомогания рекомендуют воздержаться от посещения занятий и при необходимости обратиться к врачу.

