USD 504.49 EUR 587.73 RUB 6.57

Костанайским школьникам сообщили новость о предстоящем обучении

— Сегодня, 10:53
школа

alau.kz

Переход на очный формат

Сообщение с информацией о предстоящем формате обучения рассылают в родительских и школьных чатах.

«В связи со снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом с 8 декабря образовательные организации переходят на офлайн-обучение», — говорится в сообщении школьного чата гимназии им.Горького.

Эпидситуация стабилизируется

По данным специалистов, эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется, что позволяет возобновить занятия в традиционном формате — с присутствием учащихся в классах.

Комментарий отдела образования

Отдел образования сообщает, что в связи со снижением количества зарегистрированных случаев заболевания ОРВИ и гриппом, а также стабилизацией эпидемиологической ситуации с понедельника 8 декабря обучение во всех организациях образования города Костаная будет возобновлено в очном формате.

Призыв соблюдать меры предосторожности

Руководство школ просит педагогов, учеников и их родителей не забывать о действующих санитарных требованиях. При первых признаках недомогания рекомендуют воздержаться от посещения занятий и при необходимости обратиться к врачу.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.