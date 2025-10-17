В Костанае сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции региона провели для студентов одного из колледжей необычное профилактическое мероприятие — экскурсию в колонию среднего режима. Цель акции — показать, к чему приводит попытка заработать на незаконном обороте наркотиков.
Молодёжь посетила Учреждение №38 Департамента уголовно-исполнительной системы, где своими глазами увидела, как живут заключённые, осуждённые за наркоторговлю. По словам организаторов, условия в исправительном учреждении строгие, несмотря на средний режим безопасности: строгий распорядок дня, жёсткая дисциплина и ограничение личных свобод.
Во время экскурсии студенты пообщались с заключёнными, которые рассказали свои истории. Многие из них признались, что в своё время поверили обещаниям «лёгких денег» за участие в так называемых «закладках», но в итоге получили реальные сроки лишения свободы .
«Теперь они говорят открыто — никакие деньги не стоят потери свободы и разрушенных судеб», — отметили сотрудники полиции.
Организаторы уверены, что подобные встречи помогают молодёжи осознать реальные последствия участия в наркопреступлениях и формируют ответственное отношение к собственной жизни и выбору окружения.
По данным департамента, профилактическая работа с учащимися будет продолжена и в других учебных заведениях региона.
